Japonya ABD ile ticaretinde 63 milyar dolar fazla verdi

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Japonya Mart-Nisan mali yılında ticaret açığı verirken ABD ile ticaretinde fazla verdi.

Geçici istatistiklere göre Japonya'nın küresel ticaret açığı Mart ayına kadar olan mali yılda toplam 5,2 trilyon yen (37 milyar $) olurken, bu açık dördüncü yılda da devam etti.

ABD ile olan fazla 9 trilyon yene (63 milyar dolar) yükseldi.

Mart ayında Japonya 544 milyar yen (4 milyar dolar) ticaret fazlası verdi. İhracat bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %4 oranında artarak üst üste altıncı ayını da kazanmış olsa da artış Şubat ayına kıyasla daha yavaş gerçekleşti.

ABD'ye yapılan ihracat %3 artarken, Asya'nın geri kalanına yapılan sevkiyat %5,5 büyüdü. Çin'e yapılan ihracat düşerken, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'ye yapılan sevkiyatlar arttı.