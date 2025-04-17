BOJ: ABD ticaret politikası en büyük risklerden biri

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa, ABD ticaret politikasının Japonya'nın ekonomik görünümüne yönelik en büyük risklerden biri olduğu uyarısında bulunarak gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Nakagawa, Japonya'nın ana adasının merkezinde yer alan Gunma vilayetinde iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Ekonomik etkinin boyutu büyük ölçüde tarife politikalarının gelecekteki seyrine bağlı olduğundan, gelişmeleri yüksek dikkatle izlemek gerekiyor" dedi.

Nakagawa, yüksek ABD gümrük vergilerinin Japon şirketlerinin faaliyetlerini doğrudan etkileyeceğini, ihracatı, üretimi, satışları, sermaye harcamalarını ve karları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Nakagawa, ticari kısıtlamaların işletmeler ve hane halkları arasındaki duyarlılığı bozarak ya da emtia fiyatlarında ve finansal piyasalarda geniş dalgalanmalara yol açarak Japon ekonomisini dolaylı olarak da etkileyebileceğini vurguladı.

Ekonomideki zayıflık işaretlerinin BOJ'u faiz oranlarını daha da yükseltme girişimini duraklatmaya ya da yavaşlatmaya zorlayabileceğini anlatan Nakagawa, Japonya ekonomisinin ve fiyat artışının öngörüler doğrultusunda gelişmesi halinde merkez bankasının faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki duruşunu teyit etti.

Nakagawa, "İşgücü piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam etmesiyle ücretler üzerindeki yukarı yönlü baskı daha da yoğunlaşabilir.