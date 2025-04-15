İngiltere’de tüketici harcamaları arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi artışları öncesinde küresel ekonomiye ilişkin endişeler artarken, İngiliz tüketiciler geçen ay daha fazla harcama yaptı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), çoğu büyük perakende zincirlerinden oluşan üye mağazalarındaki satışların Mart ayında yıllık bazda %1,1 artarak Şubat ayındaki artışa denk geldiğini söyledi. Paskalya tatilinin 2024'te Mart ayında olduğunu hatırlatan BRC, "Paskalya bu yıl Nisan ayına denk gelmeseyde satışlarda artış daha büyük olacaktı" dedi.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Zorlu küresel jeopolitik ortama rağmen, hem gıda hem de gıda dışı satışlardaki küçük artış, talebin güçlendiğine dair işaretleri maskeledi" diye konuştu.

Barclays tarafından yayınlanan ve genel tüketici harcamalarının ayrı bir ölçümü olan kart harcamaları verisi ise daha az iyimser bir tablo çizdi.

Barclays, harcamaların Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,5 arttığını, Şubat ayındaki %1,0'lik artışa göre yavaşladığını ve enflasyon oranından daha zayıf olduğunu söyledi.

Sıcak hava bahçe merkezlerine ve uzman yiyecek ve içecek mağazalarına yardımcı oldu ancak süpermarket satışları %2,6 oranında düştü. Barclays'in İngiltere baş ekonomisti Jack Meaning, tüketiciler arasında güvenin düşmesinin önümüzdeki aylarda harcamalarda bir gerileme riskini ortaya çıkardığını söyledi.

Meaning, "Faiz oranlarındaki gevşemenin hissedilmeye başlaması ve belirsizliğin normalleşmeye başlamasıyla 2026'ya kadar toparlanmadan önce, harcamaların 2025 ortasına kadar durgun kalmasını bekliyoruz" dedi.

Trump'ın bu ayın başlarında gümrük vergisi artışını açıklamasının ardından Barclays tarafından yapılan ankete katılan tüketicilerin üçte ikisi ithal ürünlerin daha pahalı hale gelmesinden endişe ederken, %71'i daha fazla "İngiliz Malı" ürün satın almayı planladıklarını söyledi.

Bu sabah yayınlanan üçüncü bir anket, Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin endişelere işverenlere yönelik vergi artışına ilişkin endişelerin de eklenmesiyle şirket patronlarının 2022 sonundan bu yana ilk kez görünümü olumsuza çevirdiğini gösterdi. İngiltere ve Galler'deki Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü tarafından yayınlanan iş dünyası güven ölçümü, bir önceki çeyrekte +0,2 iken 2025'in ilk üç ayında -3'e düştü.