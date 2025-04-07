Almanya’nın ihracatı ABD’ye tarife öncesi satışlarla arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin şubat ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artışla 131,6 milyar avroya çıktı.

Şubat ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi. İhracattaki artışta ABD'de yaklaşan gümrük vergileri nedeniyle bu ülkeye ihracatın "önden yüklenmesi" etkili oldu.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 8,5 artışla 14,2 milyar avroya çıkarak son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'den yapılan ithalat da yüzde 3,9 düşerek 7,6 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın AB üyesi ülkelere ihracatı şubatta 0,5 artarak 70,2 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı yüzde 0,6 artarak 6,8 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise yüzde 7,1 artışla 13,7 milyar avroya yükseldi.

TİCARET FAZLASI 17,7 MİLYAR AVRO

Almanya'nın şubat ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 113,8 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 17,7 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Şubat 2024'te 22,6 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta yıllık bazda ise ülkenin ihracatı yüzde 0,1, ithalatı da yüzde 4,6 arttı.

Almanya'nın şubat ithalatının 58,6 milyar avroluk bölümü AB'den gerçekleştirildi. Ocak ayına göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 2,3 arttı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birçok ABD'li ithalatçının Trump'ın gümrük vergilerinin neden olacağı fiyat artışlarından önce depolarını doldurmak için siparişlerini öne çektiğini belirterek, "Almanya ihracatı, ABD gümrük vergilerindeki öngörülebilir artış nedeniyle olası etkilerden yararlanmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel ise ABD'nin uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili güncel olaylar göz önüne alındığında, Alman ekonomisinin yılın geri kalanında daha büyük zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Gitzel, "ABD ile müzakereler başarısız olursa resesyon tehlikesi baş gösterir" uyarısında da bulundu.

Analistler, ABD'ye keskin ihracat artışının mart ayında da tekrar yaşanabileceğine de işaret etti.