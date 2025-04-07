Almanya’da şirketler üretimi azalttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini duyurdu. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yılın ikinci ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 geriledi.

Ocakta üretimin yüzde 2 artmasının ardından beklenti, şubatta sanayi üretiminin yüzde 0,8 düşeceği yönündeydi.

Söz konusu ayda sanayi üretimi, Şubat 2024'e göre ise yüzde 4 düşüş kaydetti.

Veriler, şubatta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu ayda sermaye malı üretimi yüzde 2 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,4 düştü.

Şubatta önceki aya kıyasla üretim, tüketim mallarında yüzde 3, inşaatta yüzde 3,2, enerjide ise yüzde 3,3 geriledi.

Destatis açıklamasında, Şubat 2025'te sanayi üretiminde görülen düşüşün, temel olarak inşaat sektöründe görülen yüzde 3,2'lik düşüşten kaynaklandığı belirtilerek, gıda sektöründeki yüzde 5,3'lük üretim düşüşünün de genel sonuç üzerinde olumsuz etki oluşturduğu, elektrik teçhizat ürünleri imalatındaki yüzde 3,3'lük artışın ise genel sonucu olumlu etkilediği kaydedildi.

"ÜRETİM VERİLERİ SANAYİ ÜRETİMİNDE YATAY SEYRİN DEVAM ETTİĞİNE İŞARET EDİYOR"

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, aralık-şubat döneminde üretimin önceki üç ayın seviyesinde olduğu bildirilerek, "Yılın başında önceki üretim kayıpları kısmen telafi edilmiş olsa da imalat sektörünün genelinde hala bir toparlanma belirtisi yok." ifadesi kullanıldı.

Üretim verilerinin sanayi üretiminde yatay seyrin devam ettiğine işaret ettiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Gelen siparişlerde devam eden düşüş eğilimi ve yakın zamanda açıklanan ABD gümrük vergisi artışları göz önünde bulundurulduğunda, sanayi hissiyatı göstergelerinde son zamanlarda gözlemlenen gözle görülür iyileşmenin devam edip etmeyeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski ise son açıklanan sanayi üretimi verilerinin ticaret geriliminin tırmanmaya başlamasından önce bile Alman sanayisinin ivme kazanmakta zorlandığını gösterdiğini kaydetti.

Brzeski, "Sanayi ve tüm ekonomi için yakın vadeli görünüm yeniden kötüleşti. ABD hükümetinden gelen son gümrük vergisi açıklamaları yeni iyimserlikleri açıkça azalttı. Almanya'nın tüm ihracatının yaklaşık yüzde 10'u yani yılda 150 milyar avrosu ABD'ye yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ticaret üzerindeki gümrük vergilerinin ekonomik güven ve daha geniş ekonomik faaliyetler üzerinde de baskı oluşturacağına işaret eden Brzeski, "Son gelişmeler, Berlin'de devam eden koalisyon görüşmelerinin yalnızca altyapı yatırım paketi ve yapısal reformların etkin bir şekilde uygulanmasına odaklanmakla kalmayıp, ekonomiye yönelik daha kısa vadeli destek tedbirlerini de dikkate alması gerekebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia de Alman sanayisinde ABD'nin açıkladığı gümrük vergileriyle birlikte yakın zamanda bir toparlanma ihtimalinin "çok az" olduğunu belirterek, özellikle de ABD pazarına girişte daha yüksek engellerle karşılaşan ülkelerin rekabet baskısının artacağına ve bunun Alman ürünlerini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.