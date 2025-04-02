Avustralya Başbakanı ABD’nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin gümrük vergilerinin ekonomi üzerindeki etkisinin önemsiz olduğunu düşünüyor.

Albanese, "Avustralya'nın mal ihracatının %5'inden azı ABD'ye gidiyor. Asya pazarlarındaki ticaret ilişkilerini çeşitlendirme çabaları yerel şirketlere yardımcı olacak." dedi.

Albanese şöyle devam etti:

"Avustralya'nın gelecekteki ekonomik gelişiminin nerede olduğuna ve fırsatlara bakarsanız, Endonezya dünyanın dördüncü, Hindistan dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacak. Çin ile ticaretin yeniden canlanması, ihracat dolarımızın neredeyse dörtte birini temsil ediyor."