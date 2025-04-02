Apara Ekonomi Avustralya Başbakanı ABD'nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor
Giriş Tarihi: 2.04.2025 09:09 Son Güncelleme: 2.04.2025 09:11

Avustralya Başbakanı ABD'nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor

Avustralya Başbakanı ABD’nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin gümrük vergisi tehdidini önemsediğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin gümrük vergilerinin ekonomi üzerindeki etkisinin önemsiz olduğunu düşünüyor.

Albanese, "Avustralya'nın mal ihracatının %5'inden azı ABD'ye gidiyor. Asya pazarlarındaki ticaret ilişkilerini çeşitlendirme çabaları yerel şirketlere yardımcı olacak." dedi.

Albanese şöyle devam etti:

"Avustralya'nın gelecekteki ekonomik gelişiminin nerede olduğuna ve fırsatlara bakarsanız, Endonezya dünyanın dördüncü, Hindistan dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacak. Çin ile ticaretin yeniden canlanması, ihracat dolarımızın neredeyse dörtte birini temsil ediyor."

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Avustralya Başbakanı ABD'nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor
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