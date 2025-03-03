Şubat ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

ŞUBAT AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklanırken yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu. Şubat ayı enflasyonu TÜİK, verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN BELLİ OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.