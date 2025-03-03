Apara Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu
Giriş Tarihi: 3.03.2025 16:35 Son Güncelleme: 3.03.2025 16:35

Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu

Bakan Şimşek’ten enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7'ye gerilediğini belirterek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyonun, şubatta yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yıl aynı ayına göre 32 puanlık düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puanlık düşüşle yüzde 59,8 oldu.

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelir politikaları ile beklentilerdeki iyileştirme sayesinde enflasyondaki kutlamanın devamını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücü ve gelir durumlarını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.

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Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu
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