ABD’nin bir sonraki resesyonundan Trump sorumlu tutulabilir

Amerika'nın en açık sözlü ekonomistlerinden birine göre, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik gündeminin en yıkıcı şekilde ilerlemesi halinde ABD ekonomisi resesyona girme riski taşıyor.

Daha önce hayatımızın en büyük çöküşünü öngören Harry Dent, Fox News Digital'e verdiği demeçte, "Daha az yasadışı göçmen almalıyız demek sorun değil, ama zaten burada işgücünde olan, ekonomiye katkıda bulunan insanları geri göndermek ve bunun hissedilmeyeceğini düşünmek, hissedilecek. Aşırı uyarılmış bir ekonominiz var ve sonra [milyonlarca] insanı göndereceksiniz, bu da muhtemelen GSYH'yı % 1 ila 1,5 azaltacaktır" dedi.

Dent, "Sizi fiziksel olarak resesyona sokmak için GSYH'dü sadece %2, 3, 4'lük bir düşüş yeterlidir. Yani demek istediğim, bu biraz kötü zamanlanmış, büyük bir tetikleyici" diye konuştu.