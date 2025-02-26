AB 45 milyar avro tasarruf sağlayacak enerji planı hazırladı

AB Komisyonu, bugün açıklanan "Temiz Sanayi Mutabakatı" kapsamında enerji maliyetlerini düşürmeyi, bu alana yatırımı artırmayı ve olası enerji krizlerine daha iyi hazırlanmayı içeren "Makul Fiyatlı Enerji Eylem Planı" adlı çalışmayı yayımladı.

Çalışmaya göre, üye ülkelerin enerji alanında işbirliği artırılacak.

AB rekabet gücünü olumsuz etkileyen enerji fiyatlarına odaklanılacak.

AB ile rakipleri arasında enerji fiyatlarındaki farkın giderilmesine çalışılacak.

Elektriği daha uygun fiyatlı hale getirmek için Komisyon, enerji faturalarında, şebeke, sistem maliyetleri, vergiler, harçlar ve tedarik maliyetlerine yönelik adım atacak.

Üye ülkelerden, elektrik üzerindeki ulusal vergilerin düşürülmesi ve tüketicilerin tedarikçilerini daha kolay değiştirebilmesine yönelik adımlar atmaları istenecek.

Komisyon, perakende elektrik faturaları ile yüksek ve değişken gaz fiyatları arasındaki bağı koparmaya yardımcı olacak uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin yapılmasını destekleyecek.

Enerji faturasında şebeke ücretlerini düşürmek amacıyla şebeke ücretlerinin enerji sisteminin maliyetlerini yansıtmasını sağlayacak bir metodoloji geliştirilecek.

Yenilenebilir enerji yatırımları artırılacak ve hızlandırılacak.

Enerji verimliliği çözümlerinin daha fazla yayılması sağlanacak.

Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliği içinde geliştirilecek garanti planı ile enerji verimliliği hizmetlerine yapılan yatırımların riskini azaltılacak.

AB rekabet gücüne zarar veren yüksek gaz fiyatlarına karşı da adım atılacak. İlgili kurumların AB gaz piyasalarına yönelik inceleme ve denetimleri artırılacak.

Makul fiyatlı ve güvenilir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçileri ile iletişime geçilecek. Gaz alımında AB şirketlerinden gelen talebi bir araya getirerek Birliğin toplu satın alma gücünü kullanılacak.

Enerji piyasalarının entegrasyonu artırılarak fiyat oynaklıklarına karşı daha sağlam hale gelinmesi sağlanacak.

Enerji sistemini dijitalleştirmek ve enerji sektörünün karbondan arındırılmasını artırmak için bir dizi yeni girişim başlatılacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için enerji arz güvenliği öncelikli olacak.

AB enerji güvenliği çerçevesi, siber saldırılar, kritik altyapının sabotajı ve ithalata bağımlılıktan kaynaklanan riskler gibi ortaya çıkacak tehditleri ele alacak biçimde güncellenecek.

Üye ülkelere, olası fiyat krizlerinde yoğun saatlerde tüketimi azaltan ve enerji faturalarını kontrol altında tutmak için ödüller verilmesini içeren rehberler sunulacak.

Enerji alanında çeşitli önlemler içeren planla, 2025 yılında fosil yakıt ithalatından 45 milyar avro kadar tasarruf sağlanacak.

Tasarruf miktarı 2030 yılına kadar yıllık 130 milyar avroya ve 2040 yılına kadar da 260 milyar avroya ulaşacak.