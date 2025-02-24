Apara Ekonomi Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:20 Son Güncelleme: 24.02.2025 10:20

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20242025
Ocak76,274,6
Şubat76,474,5
Mart76,2
Nisan76,7
Mayıs76,3
Haziran76,3
Temmuz75,9
Ağustos75,4
Eylül74,9
Ekim74,9
Kasım75,6
Aralık75,8

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Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu
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