Japon sigortacılar 1,64 trilyon yen tutarında hisse sattılar

Japonya'nın en büyük üç hayat dışı sigorta şirketi, politika yapıcıların bu tür varlıkların azalılmasına yönelik baskılarının ardından, birbirlerinde sahip oldukları hisselerde geçen yıl Nisan-Aralık döneminde toplam 1,64 trilyon Yen (11 milyar $) tutarında satış yaptılar.

Bu toplam, Mart 2025'te sona eren mali yıl için başlangıçta planlanan 1,84 trilyon Yen değerindeki hisse senedi satışlarının neredeyse %90'ını temsil ediyor.

Tokio Marine Holdings Inc. dokuz aylık dönemde bu hisselerin 781 milyar Yen'ini elden çıkarırken, MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 536,8 milyar Yen'lik hisse sattı ve Sompo Holdings Inc. 328,5 milyar Yen'lik hisseyi elden çıkardı.

Sigortacılar, geçen yıl Ekim ayında düzenleyiciler tarafından şirketlere yönelik sigorta ücretlerindeki ayarlamaları önceden koordine ettikleri için para cezasına çarptırılmalarının ardından yönetimlerini iyileştirme baskısıyla karşı karşıya.

Birbirlerinde sahip oldukları hisseleri satarak diğer şirketlerle aşırı samimi bağlarını azaltmak hedeflerden biri ve sigortacılar önümüzdeki altı ila yedi yıl içinde bu varlıkları azaltacaklarını söylediler.