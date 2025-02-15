Çin, 2024’te 422 milyar dolar cari fazla verdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, yıl genelinde 422 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde, dış ticarette 767,9 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 228,8 milyar dolar açık, yatırımlar ve döviz girdilerinde 131,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 14,8 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 2,2 oldu.