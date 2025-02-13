Fed üyesi Goolsbee son enflasyon raporunu "ayıltıcı" olarak nitelendirdi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon raporunu "ayıltıcı" olarak nitelendirdi. Bu yıl politika kararlarında oy verme hakkı olan Goolsbee, özellikle iki aylık daha "cesaret verici" gelişmelerin ardından geldiği için tek bir enflasyon raporundan çok fazla şey okumak istemediğini söyledi ve Ocak verilerinde mevsimsel tuhaflıkların tipik olduğunu belirtti.

Ancak bunun hoş karşılanmayan bir gelişme olduğunu açıkça ifade eden Goolsbee, "Hiç şüphe yok ki, eğer böyle birden fazla ayımız varsa, o zaman iş açıkça bitmemiş demektir" dedi.