BoE üyesi Pill: ABD’nin ticaret tarifeleri oldukça önemli etkiler gösterebilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürürken temkinli hareket etmesi gerektiğini, çünkü enflasyonu aşağı çekme sürecinin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Reuters'e konuşan Pill, büyük resmin enflasyonun BoE'nin %2'lik hedefine doğru düştüğünü belirtti.

Bununla birlikte Pill, İngiltere ekonomisi büyümekte zorlanırken borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim konusunda dikkatli olunması çağrısını açıklayarak, altta yatan fiyat baskılarının devam ettiğini söyledi.

Pill, "Başarılı - ancak henüz tamamlanmamış - dezenflasyon süreci nedeniyle uyguladığımız kısıtlamaların bir kısmını kaldırabiliyoruz. Ancak BoE'nin enflasyonu düşürmek için yapması gereken daha çok iş var ve bu da bir gecede tüm kısıtlamaları kaldıramayacağımız, faizleri agresif bir şekilde düşüremeyeceğimiz, vs. anlamına geliyor" dedi.