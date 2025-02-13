ABD’de ÜFE beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen ÜFE, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,5 yükseliş kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ocakta yüzde 3,5 oldu.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 3,2 olması yönündeydi. ÜFE, Aralık 2024'te de yıllık bazda yüzde 3,5 yükselmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3,3 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.