Apara Ekonomi ABD'de TÜFE beklentileri aştı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:39 Son Güncelleme: 12.02.2025 16:43

ABD'de TÜFE beklentileri aştı

ABD’de TÜFE beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Piyasaların merakla beklediği ABD Ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi piyasalarda kısa süreli dalgalanma yaşattı.

ABD'de enflasyon Ocak ayında aylık yüzde 0.5 arttı. Beklentiler yüzde 0.3 artmasıydı, geçen ayki veri de yüzde 0.4'tü. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 3'e yükseldi. Beklenti yüzde 2.9, geçen ayki de yüzde 2.9 olarak gelmişti.

ABD'de Ocak'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4 oldu. Beklenti yüzde 0.3, önceki yüzde 0.2 olmuştu. Ocak'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.1, önceki ise yüzde 3.2 olarak gerçekleşmişti.

Piyasa işlemcileri bir sonraki Fed faiz indirimi beklentilerini Eylül'den Aralık'a öteledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de TÜFE beklentileri aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz