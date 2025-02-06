Çin Trump’ın gümrük vergilerine karşı itiraz başlattı

Dünya Ticaret Örgütü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri konusunda DTÖ'de resmen bir anlaşmazlık başlattığını duyurdu.

Trump'ın mal ihracatında %10'luk bir gümrük vergisine tabi tuttuğu Çin, DTÖ nezdinde bu adıma karşı çıkma sözü vermişti.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada Çin, söz konusu tedbirlerin ABD'nin ticaret organının kurulmasına yol açan anlaşma kapsamındaki yükümlülükleriyle tutarsız göründüğü ifade edildi ve tarifelerin ayrımcı niteliğine dikkat çekildi.

Çin'in açıklamasında, "Çin, istişareler sırasında ve gelecekte bir panel kurulmasına yönelik herhangi bir talepte burada belirtilen hususlara ilişkin ek tedbirler ve iddialar ileri sürme hakkını saklı tutar" denildi.