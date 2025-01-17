Esnafa uygun faizli kredi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Esnafın krediye olan erişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım atıldı. umhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme esnafa uygun kredi imkanı sağlanacak. İşte esnafa uygun kredi için tüm detaylar...

Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisini devreye alıyor. Böylelikle krediye ihtiyacı olan esnafın finanmana erişmi için yeni bir destek sağlanmış olacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı kooperatiflerin kefaletiyle ya da kefalet olmaksızın banka şubelerince kullandırılan kredilere faiz indirimi uygulanacak.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihlerde esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari faiz oranlarında indirim sağlanacak. Bu dönemde geçerli olan krediler TESKOMB'a bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya kefalet olmaksızın kullanılabilecek. Ayrıca, Türkiye genelindeki hem de KKTC'de faaliyet gösteren banka şubelerinden alınabilecek.

UYGUN FAİZLİ KREDİNİN ŞARTLARI NELER?

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, geleneksel el sanatlarıyla iştigal eden esnaf ve sanatkârlar, ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı bitiren 35 yaşını tamamlamış girişimci esnaf ve sanatkârlara da aynı dönemde faizsiz kredi sağlanacak.

Karar kapsamında, girişimcilik eğitim desteği ,le uzun süreli danışmanlık ve mentorluk hizmetlerini sağlayan kuruluşların teknik destek programlarına katılan esnaf ve sanatkârlar da yüzde 60 oranında faiz indirimli kredi kullanabilecekler. Bu grupların dışında kalan esnaf ve sanatkârların kredilerinde ise yüzde 50 oranında faiz indirimi sağlanacak.

Bu kapsamda yapılan Hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.