ECB üyesi Lane: Hane halklarının tasarruf oranları düşecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Euro bölgesi hane halklarının bu yıl tasarruflarını azaltarak harcanabilir gelirlerinin daha fazlasını tüketeceklerini, ancak bu değişimin yine de mütevazı olacağını söyledi.

Lane, Hong Kong'da Goldman Sachs'ın düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, reel gelirlerdeki iyileşme ve banka mevduat faizlerindeki düşüşün hane halkını olağanüstü yüksek tasarruf oranlarını düşürmeye sevk edebileceğini ancak jeopolitik konular da dahil olmak üzere belirsizliğin tüketicileri hala temkinli tutabileceğini söyledi.

Lane, "Dolayısıyla, bu yüksek tasarruf oranının düşeceğini düşünüyoruz, ancak büyük ölçüde değil" dedi.