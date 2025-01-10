Apara Ekonomi BlackRock'tan iklim değişikliği grubu kararı
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:23 Son Güncelleme: 10.01.2025 09:23

BlackRock'tan iklim değişikliği grubu kararı

BlackRock’tan iklim değişikliği grubu kararı

BlackRock, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ve artan düzenleyici incelemelerin ardından büyük bir iklim değişikliği endüstri grubundan ayrılan en son finans şirketi oldu.

Dünyanın en büyük para yöneticisi, Perşembe günü kurumsal müşterilerine gönderdiği bir mektupla, kendisini "2050 yılına kadar veya daha erken net sıfır sera gazı emisyonu hedefine" bağlı olarak tanımlayan gönüllü bir küresel grup olan Net Zero Asset Managers'dan ayrıldığını söyledi.

Financial Times tarafından görülen mektubun bir kopyasına göre, başkan yardımcısı Philipp Hildebrand, NZAM üyeliğinin "BlackRock'ın uygulamaları konusunda kafa karışıklığına neden olduğunu ve bizi çeşitli kamu görevlilerinin yasal soruşturmalarına maruz bıraktığını" yazdı.

ABD'nin en büyük altı bankası, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Goldman Sachs, geçtiğimiz haftalarda bankalar için benzer bir grup olan Net-Zero Banking Alliance'tan ayrıldı.

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BlackRock'tan iklim değişikliği grubu kararı
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