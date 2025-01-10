BlackRock’tan iklim değişikliği grubu kararı

Dünyanın en büyük para yöneticisi, Perşembe günü kurumsal müşterilerine gönderdiği bir mektupla, kendisini "2050 yılına kadar veya daha erken net sıfır sera gazı emisyonu hedefine" bağlı olarak tanımlayan gönüllü bir küresel grup olan Net Zero Asset Managers'dan ayrıldığını söyledi.

Financial Times tarafından görülen mektubun bir kopyasına göre, başkan yardımcısı Philipp Hildebrand, NZAM üyeliğinin "BlackRock'ın uygulamaları konusunda kafa karışıklığına neden olduğunu ve bizi çeşitli kamu görevlilerinin yasal soruşturmalarına maruz bıraktığını" yazdı.

ABD'nin en büyük altı bankası, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Goldman Sachs, geçtiğimiz haftalarda bankalar için benzer bir grup olan Net-Zero Banking Alliance'tan ayrıldı.