Avrupa’da enflasyon beklentileri artıyor

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı. Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten 2,6'ya yükseldi

ECB, Kasım 2024'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten 2,6'a yükseldi. Ekim 2024'te bölgedeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,4'ten 2,5'e yükselmişti.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,1'den temmuzdan beri en yüksek seviye olan yüzde 2,4'e çıktı.

Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekerken, ECB yetkilileri daha önce bu seviyeleri yüzde 2'lik hedefine "yakın" olarak değerlendirmişti.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde eksi 1,3'e indi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık yayımlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, Merkez Bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

Bu arada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te yüzde 4'e çıktı.

Öte yandan ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta yapılacak.

Bu arada, son haftalarda ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomi göz önüne alındığında 2025'te daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.