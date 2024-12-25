TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin: Türkiye’yi fintech üssü yapmak için çalışıyoruz

TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye fintek üssü olmalı" vizyonunun TÖDEB için bir yol haritası oluşturduğunu belirterek, "Bu doğrultuda uluslararası fuar ve etkinliklere aktif katılım sağladık. Üye kuruluşlarımızla birlikte Dubai, Amsterdam, Münih ve Singapur gibi önemli merkezlerde düzenlenen etkinliklerde yer aldık. Burada fintek ekosistemimizi, yenilikçi çözümlerimizi ve altyapılarımızı global düzeyde tanıttık. Bu faaliyetler, Türkiye'nin fintek üssü olma yolunda atılan kritik adımlardı" dedi.

AGORA FİNTECH FUARI İLE TÜRKİYE'Yİ MERKEZİ HALE GETİRME ÇALIŞMALARI

Bilgetekin, uluslararası etkinliklerde elde edilen deneyimlerin ardından İstanbul'da Agora Fintech Fuarı'nı düzenlemeye karar verdiklerini belirtti. "Artık sadece katılımcı değil, ev sahibi olma zamanı geldi. 17-19 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğimiz fuar, global fintek oyuncularıyla Türkiye'deki sektörü bir araya getirecek. Bu etkinlik, sektörün küresel ölçekteki itibarını artırmak için büyük bir fırsat olacak" diye konuştu.

TÜRK DEVLETLERİ FİNTEK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

TÖDEB'in küresel iş birliği çalışmalarını bölgesel düzeye de taşıdığını ifade eden Bilgetekin, 2024 yılında imzalanan protokol ile Türk Devletleri Fintek İşbirliği Platformu'nu hayata geçirdiklerini belirtti. "Bu platform, bölgemizdeki fintek ekosistemini güçlendirmek ve ortak bir dayanışma ağı oluşturmak adına çok önemli bir adım. Bölgesel gücümüzü artırarak globalde söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VE SEKTÖREL EĞİTİM

Sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dikkat çeken Bilgetekin, TÖDEB'in bu konuda somut adımlar attığını vurguladı. Marmara Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan TÖDEB Fintek Çırağı programını hatırlatan Bilgetekin, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak 2024'te 100 gencimizi bu programa dahil ettik ve sektöre kazandırdık. Bu yıl da aynı şekilde 100 gençle devam ediyoruz. Amacımız, sektörde nitelikli insan kaynağı açığını kapatmak ve sürdürülebilir bir sistem kurmaktır" dedi.

2025 HEDEFLERİ

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yapılan düzenleyici iş birliğine de değinen Bilgetekin, "Güçlü bir yasal altyapı, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak için en önemli unsurdur. TCMB ile yürüttüğümüz çalışmalar, sektörün önünü açmak ve büyüme ivmesini desteklemek adına önemli bir zemin hazırlıyor. Bu kapsamda, 2025 yılında da güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl mesajını da paylaşan Bilgetekin, "2025 yılına 'İşimiz Fintek, Gücümüz Gençlik' diyerek giriyoruz. Gençlerimizi bu büyüyen ekosistemin bir parçası olmaya davet ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.