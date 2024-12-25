Para Sohbetleri’nde FLAŞ enflasyon mesajı! Bakan Şimşek A Para’da tarih verdi: En büyük önceliğimiz dezenflasyon...

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "A Para 6 yıl önce kuruluğunda bir medya kuruluşu olarak kamuoyunun aydınlatılması için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu amaçla kamuyu yönetenlerin anlattıklarını, muhataplarına anlatabilmeleri için böyle bir program oluşturduk. Turkuvaz Medya çatısı altında büyümekte olan iki markamız olan Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri'nin geldiği noktadan çok mutluyuz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ 2025 YILINDA DAHA DA ARTACAK"

2025 yılında küresel ekonomide Türkiye'yi ilgilendiren konulara değinen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birincisi ana ticaret ortaklarımız; yani Avrupa Birliği, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya bu bölgelerde ekonomi canlanacak. İkinci olarak küresel dezenflasyon, yani dünyada enflasyon düşüyor ve dolayısıyla küresel finansal koşullar daha destekleyici hale geliyor. Bu da Türkiye açısından oldukça olumlu. Emtia fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmüyor. Son olarak ciddi jeopolitik gelişmeler var. Aslında ticarette parçalanma riskleri var. Fakat Türkiye'nin artan bir stratejik öneminin ön plana çıktığı muhtemelen bir yıla girmek üzereyiz. Yani Türkiye'nin zaten stratejik önemini biliyoruz ama dünyada da daha çok takdir edilecek. Sadece güneyimizdeki gelişmelerle ilişkili olmayacak bu durum" dedi.

Küresel ticarette 2023'e göre bir toparlanma olduğuna dikkat çeken Şimşek; "Belirsizlikler var ama öngörüler bu yönde. Türkiye'de de enflasyon düşüyor ve bu da tabii ki küresel finansal koşulları iyileştiriyor. Bu açıdan da yine programı destekleyici bir durumda. Emtia fiyatları ılımlı seyrediyor ve 2025 de böyle olacağına ilişkin beklentiler var. Jeopolitik gerginlik var ama finansal piyasalarda strese yol açmıyor. Uzun vadede ise küresel ekonomiyi bekleyen ciddi yapısal konular var. Bunlara kolaycı çözümler yok. Ama asla kötümser olmayın. Küresel büyüme küresel finansal kriz öncesi güçlüydü. Küresel finansal kriz sonrası düşük bir patikaya oturdu. Muhtemelen bu düşük büyümeden zor çıkarız. Neden? Çünkü küresel ticaret, küresel büyümenin önemli motorlarından bir tanesidir" dedi.

"TÜRKİYE, TOPLAM BORÇLULUKTA VEYA KAMU BORÇLULUĞUNDA MİLLİ GELİRE ORAN OLARAK DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİ ARASINDA"

Dünyada ciddi bir borçluluk olduğuna dikkat çeken Mehmet Şimşek, milli gelire oran olarak küresel borç oranının yüzde 300'lerin üzerinde olduğunu belirterek, "Faiz düşükken borç çok belki önemli bir sorun değil. Ama uzun vadeli faizler yüksek seyrederken o zaman soruna dönüşebiliyor. Birçok ülkede bu sorun var" dedi.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye toplam borçlulukta veya kamu borçluluğunda milli gelire oran olarak dünyanın en iyi ülkeleri arasında. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama toplam borcun milli gelire oranı yani hane halkının devletin reel sektörün, finans sektörünün borcunu, milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 95 iken diğer ülkelerde ortalama yüzde 245. Mesela Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 26 iken bize benzer ülkelerde yüzde 70 civarı. Bu açıdan Türkiye oldukça avantajlı. Ticarette korumacılık artsa bile Türkiye Avrupa Birliği ile ve diğer 27 ilave ülkeyle yani toplamda 54 ülkeyle kural bazlı yani kurala dayalı serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde ticaret yaptığı için bizim ihracatımızın yüzde 162'si bizim serbest ticaret anlaşmaları olan ülkelere, bu da aslında bizi bir miktar korunaklı hale getiriyor" dedi.