İngiltere’de 1,15 milyon konut satışı bekleniyor

Emlak sitesi Zoopla'nın konut fiyat endeksine göre İngiltere genelinde konut fiyatları 17 Kasım'a kadar geçen dört haftalık sürede %1,5 oranında arttı. Bir önceki ay %1 olan bu artış, fiyatların %1,2 düştüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yıllık bazda artışa işaret ediyor.

YENİ KONUT ARZI YÜZDE 15 ARTTI

Ağustos ayındaki faiz indirimi İngiltere konut piyasasındaki hareketliliği canlandırmaya devam ediyor. Kasım ayında alıcı talebi yıllık bazda %24 artarken, anlaşmaya varılan satış sayısı %19 yükseldi. Yeni konut arzı %15 artarken, satılık konut stoku %10 artış gösterdi.

Zoopla Genel Müdürü Richard Donnell, "Konut piyasası son iki yılda artan borçlanma maliyetleri karşısında dirençli bir duruş sergiledi" dedi Donnell, "2025 yılında konut fiyatlarının 2024 yılına kıyasla %5 daha fazla satışla %2,5 oranında artmasını bekliyoruz" dedi. Donnell, 2024 yılında konut piyasasındaki hareketliliğin artmasını daha hızlı gelir artışına ve daha düşük mortgage oranlarına bağlıyor.

1,15 MİLYON KONUT SATIŞI BEKLENİYOR

OBR verilerine göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadarki iki yıl içinde harcanabilir hane halkı gelirinde %15'lik bir artış görülürken, gelir artışı Zoopla'nın daha önce beklediğinden daha güçlü oldu.

Bu eğilimlerin önümüzdeki yıl boyunca konut piyasası için olumlu bir ivme sağlamaya devam etmesi bekleniyor. Zoopla 2025 yılında 1,15 milyon konut satışı bekliyor. Doğru olması halinde, bu seviye 2022'den bu yana en yüksek yıllık konut satışı sayısına işaret edecek. İngiltere konut piyasası 2024 yılında 1,1 milyon satış gerçekleştirme yolunda ilerlemekte ki bu da 2023 rakamına göre %10'luk bir artışa işaret etmekte.