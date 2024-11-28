Apara Ekonomi Çin'deki emlak krizi 2025'te de sürecek
Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:22 Son Güncelleme: 28.11.2024 09:23

Çin'deki emlak krizi 2025'te de sürecek

Çin’deki emlak krizi 2025’te de sürecek

Fitch Ratings'e göre, Çin hükümetinin yıllardır mücadele ettiği emlak krizi 2025 yılında da devam etmeyi sürdürecek.

Fitch Ratings'e göre, Çin hükümetinin talebi canlandırmaya yönelik teşvik hamlesine rağmen fiyatlar ve satışlar zayıf kaldığı için Çin'de yıllardır devam eden emlak krizi 2025 yılında da sürecek.

YENİ EV SATIŞLARI DÜŞECEK

Fitch'in Şanghay yöneticisi Wang Ying, Çin'in resmi istatistik bürosu tarafından ölçüldüğü üzere, Çin'in yeni konut fiyatlarının önümüzdeki yıl yüzde 5 daha düşeceğini veya kabaca bu yılki hızda olacağını söyledi. Wang, yeni ev satışlarının yüzde 10 daha düşmesini bekliyor.

Wang, "Gayrimenkul sektörü için dönüm noktası henüz gelmedi. Son dönemdeki ısınmanın devam edip etmeyeceği büyük bir belirsizlikle karşı karşıya" dedi.

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Çin'deki emlak krizi 2025'te de sürecek
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