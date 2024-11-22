Japonya’da enflasyon yüzde 2,3 arttı

Japonya'nın Ekim ayındaki çekirdek enflasyonu merkez bankasının yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldı.

ENFLASYON ARTIŞI HIZLANDI

Ülkede petrol ürünlerini içeren ancak taze gıda fiyatlarını hariç tutan ülke çapındaki çekirdek tüketici fiyat endeksi, Ekim'de bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 yükseldi. BOJ tarafından talep odaklı enflasyonun daha iyi bir ölçüsü olarak incelenen, değişken taze gıda ve yakıtın etkisini ortadan kaldıran ayrı bir endeks, Eylül ayındaki yüzde 2,1'lik artıştan hızlanarak Ekim ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 arttı.

YEN'DEKİ DEĞER KAYBI FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ ETKİLEDİ

Veriler ayrıca Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından firmaların artan işgücü maliyetlerini yansıtıp yansıtmadığına dair ipuçları için yakından izlenen hizmet fiyatlarında devam eden artışları da gösterdi ve bu da daha fazla faiz artırımı için koşulların oluştuğunu gösteriyor.

Moody's Analytics'in kıdemli ekonomisti Stefan Angrick, "Talep odaklı fiyat baskısına dair kanıtlar az olsa da, son iki ayda yenilenen yen değer kaybı fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceği anlamına geliyor," dedi. Angrick, BOJ'un Ocak ayına kadar beklemek yerine Aralık ayında faiz oranlarını artırmasını beklediğini söyledi.