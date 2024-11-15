BOJ Başkanı Ueda 18 Kasım’da Nagoya’da konuşacak

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda 18 Kasım Pazartesi günü Nagoya kentinde bir konuşma yapacak.

Bu, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini kazanmasından ve Japonya'nın üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerinin tüketimde sürpriz bir esneklik göstermesinden bu yana Ueda'nın kamuoyunun karşısına ilk çıkışı olacak.

Ueda, TSİ 04.00-05.30 saatleri arasında bir konuşma yapacak ve işletme yöneticilerinin sorularını yanıtlayacak, ardından 07.45-08.15 saatleri arasında bir basın toplantısı düzenleyecek.

BOJ başkanları her yıl Osaka ve Nagoya'yı ziyaret ederek işletme yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunuyor ve merkez bankasının para politikası kararlarının arkasındaki gerekçeleri açıklıyor.

Ueda'nın yorumları, BOJ'un faiz oranlarını ne kadar sürede artırabileceğine dair ipuçları için piyasalar tarafından incelenecek ve analistler bunun gelecek yıl Aralık ayında mı yoksa Ocak ayında mı olabileceği konusunda bölünmüş durumda.