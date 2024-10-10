İşsizlik oranı gerilemeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16,5 OLDU

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olduğu hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI %49,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,1 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %36,8 oldu.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %27,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,7 olarak tahmin edildi.