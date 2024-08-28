Apara Ekonomi Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde
Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:50 Son Güncelleme: 28.08.2024 08:50

Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde

Avustralya’da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde

Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avustralya'da enflasyon, hükümetin elektrik faturalarına yaptığı indirimlerle Temmuz ayında son dört ayın en düşük seviyeye geriledi.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) indikatörü Temmuz ayında yıllık %3,5 oranında arttı. Bu Haziran ayındaki %3,8 seviyesine göre gerilemeye işaret etti, ancak piyasa beklentisi olan %3,4'ün biraz üzerinde kaldı.

Açıklanan veri, piyasaların Kasım ayında Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) ilk kez faiz indirimi yapma olasılığını %58'den %48,4'e çekti.

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Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde
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