İngiltere’de mağaza fiyatları düştü

İngiltere'de Ağustos ayında mağaza fiyatları Ekim 2021'den bu yana ilk kez yıllık bazda düştü. Fiyatlar, yaz aylarında giysi ve ev eşyası satışlarının etkisiyle geriledi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu, mağaza fiyatlarının Temmuz ayındaki %0,2'lik artışın ardından Ağustos ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla %0,3 düştüğünü söyledi. Gıda dışı ürünlerin fiyatları %1,5 düşerken, gıda fiyatları Temmuz ayındaki %2,3'ten yüzde 2'ye yavaşlayarak Kasım 2021'den bu yana en küçük artışı kaydetti.

Verileri derleyen pazar araştırma şirketi NielsenIQ'nun perakendeci ve ticari içgörü başkanı Mike Watkins, "Birçok gıda dışı perakendecinin öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle promosyon desteğini sürdürmesiyle Ağustos ayında mağaza fiyat enflasyonu yeniden düştü" dedi.

Watkins, Paris Olimpiyatları ve Euro 2024 erkekler futbol turnuvasına atıfta bulunarak, "Gıda perakendecileri 'spor yazı' sırasında satışları artırmaya yardımcı olmak için daha fazla fiyat indirimi uyguladı" diye ekledi.

BRC anketi, 1 Ağustos ve 7 Ağustos tarihleri arasında büyük mağaza zincirlerindeki fiyatları kapsadı.