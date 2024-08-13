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Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:47 Son Güncelleme: 13.08.2024 08:47

Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı

Japonya’da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı

Japonya'da üretici fiyatlarında artış temmuz ayında hızlanarak son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya Merkez Bankası verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Temmuz ayında bir önceki yıla göre %3 arttı. Haziran ayında fiyatlar yüzde %2,9 artmıştı. Temmuz ayı için yüzde 3 artış bekleniyordu.

Endeks 123,1 ile üst üste sekizinci ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yıla göre %10,8 artarak Haziran ayındaki revize edilmiş %10,6'lık artıştan hızlandı ve yendeki zayıflık ile artan hammadde fiyatlarını yansıttı.

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Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı
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