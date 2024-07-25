Apara Ekonomi İngiltere'de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:50 Son Güncelleme: 25.07.2024 08:52

İngiltere'de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti

İngiltere’de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti

İngiltere'de yüksek mortgage faizi 320 bin kişiyi daha yoksulluğa itmiş olabilir.

Mali Araştırmalar Enstitüsü'ne (IFS) göre, mortgage oranlarındaki artışlar İngiltere'de Aralık 2023 sonuna kadar tahminen 320.000 kişiyi daha yoksulluğa itti.

IFS tarafından yayınlanan rapora göre, 2022/23 döneminde ortalama ipotek oranının %2,3 civarında olduğu ve bunun da tipik bir ödenmemiş ipoteği olan bir hane için aylık 240 sterlin faiz ödemesine karşılık geldiği belirtildi. Raporda, "Ancak hanelerin 10'da biri en az %4,7'lik bir ipotek faiz oranıyla karşı karşıya, bu da aylık 490 sterline denk geliyor" denildi.

Raporda, resmi yoksulluk ölçümlerinin tüm hanelere tek bir ortalama faiz oranı uyguladığı belirtildi. 2022/23'te resmi olarak %7,9 olan ipotek sahipleri arasındaki mutlak yoksulluk, rapora göre yaklaşık 70.000 kişi eksik tahmin ediliyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Aralık 2021 ve Aralık 2023 arasında faiz oranlarındaki artışlar, ipotek faiz oranlarındaki değişim hesaba katıldığında, ipotek sahibi yoksulluk oranlarını 320.000 kişi daha artırmış olabilir"

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İngiltere'de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti
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