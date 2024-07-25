ABD’de enflasyonun düştüğü öngörülüyor

ABD ekonomik büyümesi, güçlü tüketici harcamaları ve stok artışının etkisiyle ikinci çeyrekte büyük olasılıkla toparlandı, ancak genişlemenin hızı, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini değiştirmeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklayacağı ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla raporunun da enflasyonun geçtiğimiz çeyrekte önemli ölçüde yavaşladığını ve tüm ölçümlerde %3'ün altında seyrettiğini göstermesi bekleniyor.

Boston College'da ekonomi profesörü olan Brian Bethune, "Ekonomik genişleme, daha yavaş büyüme ve daha düşük enflasyon oranı olan Goldilocks görünümünü takip ediyor. Tüketici harcamaları her şeyi hareket halinde tutuyor" dedi.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı ankete göre gayri safi yurtiçi hasıla geçen çeyrekte yıllık bazda %2,0 oranında arttı. Bu oran, Fed yetkililerinin enflasyonist olmayan büyüme oranı olarak kabul ettiği %1,8'in biraz üzerinde olacaktır. Tahminler %1,1 ile %3,4 arasında değişmektedir.

Ancak anket, mal ticareti açığının Haziran ayında daraldığını ve perakende ve toptan satış stoklarının arttığını gösteren Çarşamba günkü öncü göstergeler verisinden önce yapıldı. Bu veriler Atlanta Fed'in ikinci çeyrek GSYH tahminini %2,7'den %2,6'ya düşürmesine neden oldu.