Avustralya’da tüketici güveni güçlü arttı

Avustralya'da tüketici güveni 5,9 puan ile Nisan 2021'den bu yana en büyük haftalık artışını kaydederek, altı ayın zirvesine çıktı.

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, 15-21 Temmuz haftasında 78,5 puandan 84,4 puana çıktı.

Haftalık artış, 2021 yılı Nisan ayındaki Paskalya'da görülen 6,4 puan yükselişin ardından, üç yıldan fazla bir süredir görülen en büyük haftalık sıçrama oldu.

Endeks bu yükselişe rağmen üst üste 77'inci haftasında da 85 puanın altında kaldı.

ANZ Ekonomisti Madeline Dunk, "Güvendeki iyileşme geniş tabanlıydı ve alt endekslerin her biri en az 5 puan arttı. Özellikle, hanelerin mevcut mali durumlarına olan güveni 2023'ün başından bu yana en yüksek ikinci seviyedeydi. Bu, hanelerin üçüncü aşama vergi kesintilerinden ve diğer yaşam maliyeti rahatlama önlemlerinden gelirlerinde bir artış görmeye başlayabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki birkaç hafta, bunun tüketici güveninde sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olup olmadığını belirlemede önemli olacak." dedi.

Endekste son dört haftalık ortalama 80,8 puan oldu. Ankette enflasyon beklentisi % 5,1 seviyesinde oluştu.