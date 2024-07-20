Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti

Kredi derecelendirme kurumu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiği ve kredi notu görünümünün 'pozitif' olarak korunduğu belirtildi.

Moody's aynı zamanda, Hazine Müşteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.'nin yabancı para destekli kıdemli teminatsız notunu da B3'ten B1'e yükseltti. Hazine Müşteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.'nin görünümü de pozitif olmaya devam etmekte.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e yükseltmesinin temel nedeni, olarak yönetişimdeki iyileşmeleri, daha spesifik olarak da "ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüşü" işaret etti.

Moody's yaptığı değerlendirmede, "Bu, Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları vermektedir. Enflasyon ve iç talebin ılımlı bir seyir izlemeye başlaması, önümüzdeki aylarda ve 2025 yılında enflasyonist baskıların önemli ölçüde azalacağı konusunda bize daha fazla güven vermektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırmakta ve bu da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sıkı politika duruşu Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azaltmaktadır. Aynı zamanda, siyasi risk bir not kısıtlaması olmaya devam etmektedir" denildi.

Pozitif görünümün, yukarı yönlü risk dengesini yansıtmakta olduğunu vurgulayan Moody's, "Para politikasının kredibilitesi ve etkinliği arttıkça, makroekonomik istikrar ve güçlendirilmiş kurumlar, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ve rekabetçi ekonomisi ve nispeten güçlü mali ve borç ölçütleri gibi temel kredi güçlü yönlerinin yeniden ön plana çıkmasını sağlayabilir" dedi.

Moody's bugünkü derecelendirme faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden ülke tavanını Ba3'ten Ba1'e yükseltti. Yaptığı değerlendirmede, "Yerel para birimi tavanı ile ülke notu arasındaki üç basamaklık fark, dış dengesizliklerin daha da azalması ve para politikasının etkinliğinin artmasının yanı sıra ekonomide nispeten sınırlı bir hükümet ayak izi beklentisini yansıtmaktadır. Bu olumlu faktörler, azalan ancak hala yüksek olan iç ve jeopolitik riskler ve dış dengesizliklerle dengelenmektedir" dedi.

Yabancı para cinsinden kredi notu tavanı B2'den B3'e yükselten Moody's, "Yabancı para ve yerel para tavanları arasındaki iki kademe fark, azalan dış kırılganlık risklerini dikkate almaktadır. Aynı zamanda, dolarizasyon seviyesi yüksek kalmaya devam etmekte ve Türk Lirasına olan güven henüz tam olarak tesis edilememiş olup, bu durum döviz talebini bastırmak için düzenleyici tedbirlerin kullanıldığı önceki politika ayarlarına geri dönülmesi riskinin önemini koruduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.