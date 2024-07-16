Fed üyesi Daly: Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine güven arttı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için belirlediği %2'lik hedefe doğru ilerlediğine dair "güvenin arttığını" söyledi.

Fortune tarafından düzenlenen teknoloji odaklı bir konferansta konuşan Daly, "Enflasyonu %2'ye indirmek için sürdürülebilir bir hıza yaklaştığımıza dair güven artıyor" dedi ve bir noktada politika ayarlaması beklediğini sözlerine ekledi.

"Zamana dayalı bir rehberlik yapmayacağım. Size faiz indiriminin ne zaman olacağını, kaç faiz indirimi gelebileceğini söylemeyeceğim," diye konuşan Daly. "Zaman içinde, enflasyon düştükçe ve işgücü piyasası yavaşladıkça, faizleri enflasyonla mücadeleyi kaybetmeyecek kadar yüksek tuttuğumuzdan emin olmalıyız, ancak çok uzun süre tutup işgücü piyasasını insanların iş bulmasını zorlaştıracak kadar kötüleştirme riskini de almamalıyız" ifadelerini kullandı.