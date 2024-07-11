Japonya’da çekirdek makine siparişleri düştü

Japonya'da çekirdek makine siparişleri Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde ikinci kez düşerek ekonomideki kırılganlığı gözler önüne serdi.

Sermaye harcamalarının değişken ancak öncü göstergesi olan makine siparişleri, Nisan ayındaki %2,9'luk düşüşün ardından Mayıs ayında aylık bazda %3,2 düştü.

Ekonomistler ise siparişlerde %0,8'lik artış öngörüyorlardı. Makine siparişlerindeki yavaşlama, BOJ'un geleneksel olmayan politikasını gevşetmeye başlamasıyla birlikte Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirme planları için bir gerileme olabilir.

Çekirdek siparişler Mayıs ayında bir önceki yıla kıyasla %10,8 arttı.

Kabine Ofisi tarafından yapılan bir anket, çekirdek siparişlerin Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %4,4 arttığını göstermişti, ancak ikinci çeyrekte %1,6 düşmesi beklenmekte.