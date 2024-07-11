BoE üyesi Mann: Enflasyon yeniden yükselebilir

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, İngiltere ekonomisindeki fiyat baskılarının gücünü vurgulayarak Ağustos ayında faiz indirimi yönünde oy kullanmayacağının sinyalini verdi.

Enflasyonun BoE'nin %2'lik hedefine düşmesinin politika konusundaki düşüncelerini nasıl etkilediği sorusuna Mann, düşüşün sadece "dokun ve git" olduğunu ve enflasyonun yılın geri kalanında muhtemelen bu oranın üzerine çıkacağını söyledi.

Para Politikası Komitesi'ndeki şahinlerden biri olan Mann, ücretlerdeki ve hizmet fiyatlarındaki büyümenin BoE'nin hedefiyle hala tutarsız olduğunu da sözlerine ekledi.

"Hizmetlerde bir yavaşlama, sürekli bir yavaşlama görene kadar, gerçekten bir pozisyonda değilim" diye konuşan Mann, enflasyonun bu yılın ilerleyen dönemlerinde yükseleceği gerçeğinin "karar vermem için önemli" olduğunu söyledi.