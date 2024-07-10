Apara Ekonomi Çin'de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu
Giriş Tarihi: 10.7.2024 11:24

Çin'de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu

Çin’de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu

Çin'de cansız iç talep, fiyatların yüksek kaldığı ABD gibi büyük ekonomilerin aksine enflasyonu düşük tuttu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de tüketici fiyat enflasyonu Haziran ayında bir yıl öncesine göre %0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, üretici fiyatları tahminlere paralel olarak düştü.

Çin'de tüketici fiyat endeksinin Haziran ayında yıllık bazda %0,4 artması bekleniyordu.

Fabrika kapısı fiyatlarını ölçen üretici fiyat endeksi ise beklentilere paralel olarak bir yıl öncesine göre %0,8 düştü.

Daha değişken olan gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise Haziran ayında yıllık bazda %0,6 artarak yılın ilk altı ayındaki %0,7'lik artıştan biraz daha yavaş gerçekleşti.

Domuz eti fiyatları Haziran ayında bir yıl öncesine göre %18,1 artarken, sığır eti fiyatları %13,4 düştü. Turizm fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %3,7 artarken, Mayıs ayına göre %0,8 azaldı.

Pinpoint Asset Management'ın başkanı ve baş ekonomisti Zhiwei Zhang bir notta, "Çin'de deflasyon riski azalmadı. İç talep zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.

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Çin'de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu
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