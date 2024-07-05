Japonya’da hanehalkı harcamaları düştü

'FAİZ ARTIRIMININ ERTELENMESİ BEKLENİYOR'

Sompo Institute Plus'ın kıdemli ekonomisti Masato Koike, "BOJ başından beri tüketimin sağlam olduğunu söylüyordu. Bugünkü veriler bankayı bu görüşünü değiştirmeye zorlayabilir ve Temmuz ayında faiz artırımını haklı göstermeyi zorlaştırabilir" dedi.

Birçok analist BOJ'un ücret artışlarının daha küçük firmalara yayılacağına ve tüketimi artıracağına dair daha fazla kanıt beklemek için bu ay faiz artırımını ertelemesini bekliyor. Ancak bazıları, kısmen ithalat maliyetlerini artıran zayıf yenin etkisiyle yükselen enflasyonun BOJ'u harekete geçirebileceğinden şüpheleniyor.

Daiwa Securities'in baş piyasa ekonomisti Mari Iwashita, "BOJ muhtemelen tüketimdeki zayıflığın geçici olacağı görüşüne bağlı kalacaktır. Eğer yükselen enflasyonu tüketime zarar veren temel faktör olarak görür ve daha fazla fiyat artışı riskini önleme ihtiyacı hissederse Temmuz ayında faizleri artırmaya bile karar verebilir" dedi.

BOJ politika toplantısı 30-31 Temmuz'da yapılacak. BOJ bu toplantıda gelecekteki para politikasına karar vermek için temel teşkil eden yeni üç aylık büyüme ve fiyat tahminlerini de açıklayacak.