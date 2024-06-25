Fed üyesi Daly: Tek risk enflasyon değil

'YÜKSEK İŞSİZLİK KONUSUNDA UYARDI'

Enflasyonun düşmesinin muhtemelen talebin kısıtlanmasını gerektireceğini belirten Daly şu ana kadar işsizlik oranının yüzde 4 ile sürdürülebilir seviyelerin altında kaldığını ancak gelecekteki işgücü piyasasındaki yavaşlamanın daha yüksek işsizliğe dönüşebileceğini ve bunu yakından izlemeleri gerektiğini söyledi.

Daly bu yılki enflasyon rakamlarının güven verici olmadığını dile getirerek "Ancak son birkaç veri biraz daha cesaret vericiydi." yorumunu yaptı. Geçen hafta bazı Fed yetkilileri faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğüne dair kanıt görmek istediğini belirtmişti. Fed son toplantıda faizleri değiştirmeme kararı almış ve indirim konusunda aceleci olmayacağı işareti vermişti.

Fed son toplantıdaki medyan tahminlerinde bu yıl için 3 olan faiz indirimi beklentisini 1'e düşürmüştü.

Daly yetkililerin temkinli olması gerektiğini ve ekonomideki çeşitli senaryolara karşı açık olmaları gerektiğini belirtti. Daly bu anlamda enflasyon tahminlerinden yavaş biçimde düşerse faizlerin bir süre daha bu seviyelere kalması gerekeceğini, enflasyon hızlı biçimde düşer veya istihdam piyasası beklenenden fazla soğursa indirimin gerekli olacağını söyledi.