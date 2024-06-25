Çin’den “yıkıcı sarmal” uyarısı

ABD İLE ÇATIŞMANIN ALTINI ÇİZDİ

Bu açıklamalar, ABD gibi Kanada'nın da Çin yapımı elektrikli araçların ithalatını kısıtlamasının ardından geldi. Avrupa Birliği de elektrikli araçlara yönelik tarifeleri arttırmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Çin, AB'nin planından geri adım atması halinde Almanya için avantajlar olabileceğini savundu ve planlanan elektrikli araç vergilerinin kaldırılması karşılığında büyük motorlu araçlara yönelik mevcut gümrük vergilerini düşürmeyi teklif etti.

Li'nin açıklamaları öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başka ülkelerin kilit teknolojilerde liderliğe sahip olmaları nedeniyle ülkesini inovasyon konusunda atılım yapmaya çağırdı. Bu açıklamalar da Çin'in yarı iletkenler konusunda ABD ile artan çatışmasının altını çizdi.