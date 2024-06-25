Çin’den elektrikli araç vergisinde Almanya hamlesi

'ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİ ETKİLEYECEK BİR HAMLE'

Kaynaklardan biri, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Cumartesi günü Pekin'de yaptığı toplantıda Alman mevkidaşı Robert Habeck'e yönelik avantajların olasılığını ima ettiğini söyledi. Habeck'in dünyanın iki numaralı ekonomisine yaptığı üç günlük ziyaret, AB'nin bu yılın sonuna doğru elektrikli otomobillere yönelik ücretleri yüzde 48'e kadar artırmayı teklif etmesinden haftalar sonra gerçekleşti.

Pekin daha önce büyük Avrupa otomobillerine yüzde 25'lik bir ücret uygulayabileceğinin sinyalini vermişti. Bu sinyal, Mercedes-Benz Group AG ve BMW AG dahil olmak üzere Alman lüks otomobil üreticilerini etkileyecek bir hareket olarak yorumlanıyor.