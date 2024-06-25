AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 'Asgari ücrete ara zam' ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, asgari ücrete ara zammın gündemlerinde olmadığını esas mücadelenin enflasyonla olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Covid'den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.