Enflasyonun bu ay ECB’nin hedefine yaklaşması bekleniyor

"DEZENFLASYON YAVAŞLADI ANCAK RAYDAN ÇIKMADI"

UniCredit'in tahminlerine göre fiyatlar geçen yılın Haziran ayına kıyasla %2,5 daha yüksek olacak ve Mayıs ayındaki %2,6'lık enflasyona kıyasla bir yavaşlamaya işaret ederken çekirdek fiyat artışları %2,9'da sabit kalacak.

Bu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini, ücret artışının yavaşlaması ve şirketlerin daha yüksek maliyetleri absorbe etmesiyle enflasyonun gelecek yıl %2'nin altına düşeceğini belirten UniCredit, "Dezenflasyon yavaşladı ancak raydan çıkmadı" dedi.