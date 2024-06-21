ABD’de imalat sanayi endeksi beklentilerin üzerinde

ABD'de hizmet faaliyeti bu ayın başında marjinal bir artış göstererek iki yılı aşkın bir sürenin en yüksek hızına ulaşırken, fiyat baskılarının azalması ve borçlanma maliyetlerinin düşmesiyle görünüm iyileşti.

S&P Global öncü bileşik PMI Haziran ayında beklentilerin üzerinde 54,6 seviyesine çıktı. Beklenti 53,5 gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks Mayıs'ta 54,5 değerini almıştı.

ABD'de İmalat PMI endeksi 51,7 seviyesine ulaştı. Beklenti 51'di. Hizmet PMI endeksi ise 54,8'den 55,1'e yükselerek Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Beklenti 54'tü.

S&P Global Market Intelligence Başişletme Ekonomisti Chris Williamson yaptığı açıklamada, artan talebin ekonomiyi etkilemeye devam etmesi nedeniyle yükseliş geniş tabanlı olduğunu söyledi. Williamson, "Güçlü yurt içi harcamaları yansıtan hizmet sektörünün öncülüğünde olmasına rağmen, genişleme imalatta devam eden toparlanmayla destekleniyor" dedi.

Öte yandan, katılımcılar genellikle daha iyimser görünümün enflasyonist baskıların azalmasını ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş beklentilerini yansıttığını belirtti. Ancak üreticilerin birçoğu talebin görünümü ve yaklaşan seçimlerin politika üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.