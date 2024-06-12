Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükseldi.

Böylece 29 Mayıs'ta açıklanan öncü veriler teyit edilmiş oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, mayısta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,1 düştü.