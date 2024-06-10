Apara Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı
Giriş Tarihi: 10.6.2024 10:15 Son Güncelleme: 10.6.2024 10:22

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı

Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,7 azaldı.

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Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı
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