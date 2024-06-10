Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.