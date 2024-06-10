Japonya’da GSYH yukarı yönlü revize edildi

Japonya'da Ocak-Mart dönemi GSYH'sı sermaye harcamaları ve stok verilerinde yapılan yukarı yönlü revizyonlarla ilk açıklanan rakamlardan daha az daralma gösterdi.

Kabine Ofisi verilerine göre Japonya'nın GSYH'sı ilk çeyrekte önceki üç aya göre %1,8 oranında daraldı. Ekonomistler %1,9'luk daralma bekliyorlardı. İlk çeyrek için GSYH daralma oranı dana önce %2,0 olarak duyurulmuştu.

Analistler Japon ekonomisinin yılın ilk üç ayında dibe vurmasını beklese de, inatçı bir şekilde zayıf seyreden yen ve büyük otomobil üreticilerinin tesislerinde yaşanan aksaklıklar bu çeyreğe ilişkin görünümü gölgelemeye devam ediyor.